В Германии в британском посольстве поймали «агента России», который шпионил и передавал Кремлю секретную информацию. При обыске у него дома обнаружили шеврон подразделения «Беркут», советскую символику и книги по военной истории России.

Подробности скандала рассказал в украинский журналист из Германии Александр Голубов, передает «Украина 24».

«Он физически находился в Германии, но шпионил в британском посольстве. Этот человек, которого поймали немецкие правоохранители, был охранником британского посольства и, соответственно, передавал секретную информацию, как писала об этом по крайней мере газета Bildt, в частности об антитеррористических усилиях британских спецслужб в Германии… Немцы смотрят на это немного иронично, потому что речь идет не о провале безопасности немецких спецслужб и государства, а о провале родины Джеймса Бонда, так сказать. Собственно, Джеймс Бонд упоминается в некоторых публикациях, в частности бульварной прессы», — рассказал журналист.

Задержанный шпион жил в Потсдаме в небольшой квартире в достаточно скромных условиях, и журналисты возле его жилья «не увидели «Астон Мартин», а увидели только «Форд Фиеста». Как отметил журналист, можно понять, «что это явно не шпион из классических шпионских фильмов».

Журналист также оценил вероятность появления «украинского следа» в этом деле.

«Украина здесь очень вскользь — только шевроном «Беркута». Поэтому я не думаю, что Украине вообще стоит как-то на это реагировать. Это только говорит разве что о душевном и интеллектуальном состоянии человека, который занимался шпионажем в пользу России. В данном случае, вероятно, что он делал это действительно по идейным соображениям, а не меркантильным. Впрочем, с этим должны разбираться правоохранительные органы и люди, которые интересуются именно этой сферой».

https://www.youtube.com/watch?v=AHr1svL5Jlg&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B024.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8