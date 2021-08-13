Коронавирусная инфекция COVID-19 может оказывать негативное влияние на репродуктивную систему мужчин, а в некоторых случаях даже привести к полной импотенции, поскольку болезнь поражает все ткани организма.

К такому выводу пришли ученые российского медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Они проанализировали данные 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет.

Медики изучили спермограммы, анализы крови, гормональный профиль и генетический состав сперматозоидов участников исследования, сообщает РИА Новости.

В ходе исследований было установлено, что после перенесенной коронавирусной инфекции у мужчин снизилось качество спермы. Также более всего страдают гены, отвечающие за энергообразование в митохондриях.

«Качество спермы после Covid-19 статистически значимо ухудшается», — резюмировали эксперты.

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