В Украине увеличивается количество подтвержденных случаев штамма коронавируса «Дельта». По состоянию на 12 августа, их в стране зарегистрировано уже 300.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас в Киеве «Дельта» обнаружена у 21 пациента, а в Ровенской области 80% больных заражены этим штаммом.

Украина рассчитывает, что Еврокомиссия и европейские партнеры в ближайшие недели одобрят COVID-сертификат в приложении «Дія». На данный момент, документ уже технически готов.

В Винницкой области умерли три человека, зараженные штаммом Дельта (индийский вариант COVID). Всем им было от 73 до 83 лет.