Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что законопроект, который касается имплементации формулы Штайнмайера, удивит скептиков.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, на Донбассе не будут проводить выборы, пока оттуда полностью не выведут российские войска:

«Все спекуляции по поводу формулы Штайнмайера имеют четкий ответ: не будет никаких выборов на оккупированных территориях, пока оттуда не будут выведены российские войска полностью, разоружены незаконные формирования и не восстановлен контроль над государственной границей. Все. Потом будет возможно проводить эти выборы, но как они будут проводиться – вопрос. Сейчас в парламент подан законопроект о переходном периоде, который подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, там есть много интересных предложений, которые удивят всех, кто считает, что формула Штайнмайера якобы согласована, что мы якобы что-то там сдали. Никто ничего и никого не сдал».

Напомним, формула Штайнмайера названа в честь бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Это механизм реализации положений Минских соглашений, касающихся особого режима отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ожидается, что на временной основе вступит в силу закон об особом порядке местного самоуправления на этих территориях в день голосования на выборах, который будет действовать на постоянной основе, если ОБСЕ признает выборы честными.

Напомним, накануне Алексей Арестович заявил, что в Украине на законодательном уровне нужно разграничить понятия «российский» и «русский». Он также отмечал, что Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске.