Военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по формированиях радикального движения "Талибан" в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана. Среди боевиков есть убитые и раненые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Аль-Джазира. По информации агентства, в результате атаки ВВС США среди талибов есть погибшие и раненые. Их число не уточняется. Авиаудары были нанесены в поддержку обороняющихся в районе Кандагара правительственной армии. За последние дни "Талибан" взял под контроль 21 из 34 столиц провинций Афганистана. Сегодня, 14 августа, пришли сообщения о захвате боевиками двух административных центров на востоке — Шаран (провинция Пактика) и Асадабад (Кунар). Напомним, наступление боевиков "Талибана" в Афганистане начался после того, как США решили вывести свои войска из страны. Сейчас талибы уже приблизились к афганской столице, захватив 12 августа сразу пять крупных городов. Отметим, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "Талибан" немедленно прекратить наступление на Кабул. По его словам, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.