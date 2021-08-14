Погода в Украине в субботу, 14 августа, будет благоприятной и без осадков почти на всей территории страны, и синоптической ситуации будет определять антициклон с именем Элфи. Однако на праздник Маковея в ряде регионов все же ожидаются грозовые дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. "В целом по стране будет очень много солнца. Осадков не предвидится. Но крутится циклон с атмосферным фронтом на юго-восток от Украины. Поэтому в Запорожье, в Донецкой и Луганской областях и в Крыму есть вероятность локальных дождей с грозами", — отметила эксперт. Также в субботу температура воздуха прогнозируется комфортная — никакой жары не будет. Столбики термометров в среднем покажут в дневное время около +24 … + 29 градусов. Но уже в воскресенье температура воздуха начнет повышаться, и в Украине будет начинаться период жары. Хотя 15 августа она еще будет достаточно умеренной — около +27 … + 31 градус, то уже с понедельника по среду прогнозируется +30 … + 35 градусов. Отметим, что жару в начале следующей недели "разбавят" осадки, которые в среду накроют почти всю страну, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Так, в понедельник, 16 августа, грозовые дожди пройдутся только по некоторым западных и северных областях, во вторник, 17 августа, зальет уже все западные регионы и немного центральных, а вот в среду, 18 августа, "мокрый ореол" растянется уже почти на всю страну, не доходя только до Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Добавим также, что для западных регионов период жары закончится практически уже во вторник, где столбики термометров вернутся в комфортные показатели (25 … + 28 градусов), а потом вообще к "порога" в + 21-22 градусов.

Карта погоды в Украине 16 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 17 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 18 августа (фото: meteo.gov.ua) Ранее мы рассказывали о том, что атмосферный фронт несет в Украину новую волну дождей и похолодания.