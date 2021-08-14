Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра и не забывает баловать поклонников горячими снимками в крошечных бикини. Также она устроила эффектную и яркую фотосессию на яхте, позируя в роскошном платье. Живописными снимками телеведущая поделилась в Instagram. Леди Ле появилась спиной к камере на носу корабля. На звезде — воздушное шелковое платье синего цвета с длинными рукавами, эффектным шлейфом и открытой спиной. Ветер красиво развивает наряд Никитюк и ее распущенные волосы, а деление, взметнулся вверх, позволяет полюбоваться на длинные ножки знаменитости.

Леся Никитюк в шикарном платье со шлейфом позировала на яхте в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "Спонтанное фото, ни разу не готовилась … одела первое что на глаза случилось! Просто королева экспромта", — подписала фото ведущая. Атмосферные кадры не оставили равнодушными пользователей сети и они искупали Лесю в комплиментах. Боже, как красиво! Богиня О Боги !!! Волшебная Нежность Леся вы как всегда на настроении, спасибо, что вдохновляете и поднимаете настроение Какая красота. Эта Леся просто огонь Крутые фото Ну как можно быть такой красавицей !? Как красиво Где Ди Каприо? Это невероятно красиво Шикарная королева Повелительница морской стихии Бегущая по волнам Так красиво, и платье и вид шикарный Напомним, ранее Леся Никитюк в бикини показала свой завтрак на Мадейре — ведущая устроила пикник прямо на обочине дороги.