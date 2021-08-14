Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции снова возросло. Оно уже достигло 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу". Согласно сообщению Управления по предупреждению и ликвидации последствий ЧС (AFAD), в северной провинции Кастамону погибли 34 человека, а в Синопе — шесть. Кроме того, в провинции Айдын продолжаются поиски отнесенного селевым потоком местного жителя. Девять человек попали в больницы. Зону стихийного бедствия на севере страны накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов на севере и юге страны. Напомним, в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.