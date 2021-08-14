В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних для ФСБ РФ. Речь идет о детях старше 12 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу". По требованию "начальника управления образования" директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет. Правозащитник считают это нарушением права на частную жизнь. "По запросу" Управление Федеральной Службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю "необходимо 10 августа 2021 в 15:00 представить сведения о детях в возрасте от 12 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Керчи, в соответствии с прилагаемой формой. Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта ", — говорится в письме" руководителя управления образования "Виктора Дахин. Директора керченских школ выполнили это незаконное поручение.