Генпрокуратура РФ внесла в список "нежелательных организаций" известных бельгийских правозащитников. Это бельгийская неправительственная организация International Partnership for Human Rights ( "международное партнерство за права человека"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства. "Поводом для принятия этого решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — говорится в заявлении российской Генпрокуратуры. На сайте IPHR сообщается, что эта организация была основана в 2008 году в Брюсселе и сотрудничает с представителями гражданского общества разных стран, поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения. Сейчас в реестре "нежелательных организаций", который ведет Минюст РФ, значится 41 пункт, в том числе "Всемирный конгресс украинский". Напомним, что в России заблокировали сайт Навального. Также Всемирный конгресс украинский приостановил членство представителей России.