Продажа и покупка автомобиля может быть связана с большим риском. Суммы таких операций очень большие, поэтому мошенники используют различные уловки, чтобы обмануть клиента. К тому же клиенты часто находятся в сильном эмоциональном возбуждении, что значительно снижает чувство осторожности и внимательность. Какие схемы используют мошенники и как не стать жертвой обмана, рассказал известный украинский автоблогер Archilow. перекупщик На рынке Украины уже давно существуют перекупщики, которые часто пытаются навязывать клиентам на вторичном рынке откровенно плохие автомобили. Сейчас появились другие специалисты — автопидбирникы. Они проверяют авто и сообщают клиенту, стоит совершать покупку или нет. Некоторые перекупщики стали автопидбирникамы. Нужно быть осторожнее и внимательнее — перекупщики делают вид, что пытаются помочь и стараются для клиента, но по факту они хотят продать "убитую" машину и получить свою прибыль, как от продавца, так и от покупателя. Прежде чем связываться с любым посредником, проверьте о нем отзывы, поищите рекомендации, узнайте, как давно он работает на рынке. Покупатель из другого города Простейшая схема, с которой часто сталкиваются продавцы автомобилей. Потенциальный покупатель звонит из другого города и просит назвать самую минимальную цену за машину, чтобы понимать, стоит ли ехать из другого города. После озвученной суммы покупатель приезжает на осмотр и пытается сбить цену еще больше, поскольку ищет в машине недостатки и с видом эксперта давит на продавца. При такой схеме можно избавиться серьезной суммы за свою машину, если вовремя не сказать такому клиенту «нет». автохлам Еще одна популярная схема при продаже авто. Приезжает несколько различных компаний на осмотр машины, подряд. И все утверждают о серьезных проблемах с автомобилем. Например, что было вырезано и переварено крыло машины. Такая схема направлена на то, чтобы максимально сбить цену на машину. После третьего или пятого такого покупателя, владелец машины начинает верить, что с авто что-то не так. Через некоторое время к нему приезжает клиент с предложением забрать машину, но со скидкой в 1000 долларов и человек отдает, не задумываясь. спешка Этот прием используют чаще при покупке авто. Вы приехали за машиной, и продавец видит, что авто вам понравилось. Он начинает рассказывать, что сильно спешит, еще много обзоров, важных дел. Если вы не успели тщательно осмотреть автомобиль, но решили, что хотите его, то гарантированно попадете на деньги. В покупать, например, есть истории, которые они рассказывают покупателям в течение 10-15 минут для отвлечения человека от автомобиля. Не стоит спешить при осмотре авто, выделите на это минимум 40 минут. Если есть фальшь или ложь — вы сможете это заметить.

Как не стать жертвой мошенников при продаже или покупке авто Напомним, ранее мы писали о том, что названо опасные дороги в Украине. А также рассказывали о том, что эксперты дали советы о том, как купить авто б / у и не потерять при этом деньги.