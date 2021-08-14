Настоящая королева летних фруктов — дыня. В ней содержится много полезных веществ, микроэлементов и витаминов, она незаменима при многих заболеваниях. Однако и в дыни есть строгие противопоказания. Чем полезна дыня и кому ее категорически есть нельзя — читайте в нашем материале ниже. Чем дыня особенно полезна Дыня, как и арбуз, состоит на 90% из оды. Однако она менее калорийна — в 100 граммах всего 35 ккал. В ней много витамина С — в 200 граммах суточная доза. Также в дыне много витамина А, витамина Е и витаминов группы B. В ней много калия, железа, магния, кальция, фолиевой кислоты, фосфора, селена, ниацина и холина. Дыню полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при запорах, анемии, стрессах, ревматизме. Она поможет наладить работу нервной системы, поможет при проблемах с кроветворением, подходит для людей с нарушением работы печени и почек. Повышает иммунитет, борется с бактериями и вирусами, помогает справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта. Кому дыня противопоказана Не стоит есть дыню женщинам в положении и кормящим мамам дыня не подходит для рациона людям с сахарным диабетом не рекомендуется ее употреблять тем, кто страдает от лишнего веса Нельзя есть дыню при воспалительных и инфекционных заболеваниях желудка и кишечника. Важно! Дыню нужно есть только как отдельное блюдо и не сочетать ее с другими продуктами. Большое количество дыни может вызвать расстройство желудка. Нельзя дыню сочетать с молочными продуктами. Несколько кусочков дыню можно съесть за час до основного приема пищи или через час после еды. Как правильно выбирать дыню Журналисты программы "Утро с Украиной" отправились на рынок, где проверили несколько методов, как выбрать созревшую и сладкую дыню. Первый метод — аромат плода. Второй — сухой хвостик. Третий — тактильный, следует нажать на плод, чтобы проверить его спелость. Четвертый — глухой звук. "Слегка хлопните по дыни — у нее в отличие от арбуза должен быть глухой звук, а в арбуза — звонкий. Но в нашем случае, с 2-х избранных дынь, ароматная — не соответствует критериям звучания, а та, которая без запаха — имеет глухой звук при постукивании », — комментирует шеф-повар Никита Умный. Эксперт также дал несколько советов, как выбрать дыню по тактильным характеристикам. "Надо слегка нажать пальцем на шкурку, если она проваливается, мягкая — это хороший, спелый плод. Если вы нажали и остался отпечаток пальца на кожуре — это значит, что плод перезрел", — комментирует шеф-повар. В результате из двух дынь — ароматной и ни проверку на зрелость прошла дыня без запаха. Поэтому выбирать дыню по аромату не стоит! Надо постучать и услышать глухой звук, проверить, чтобы хвостик ни сухим, а кожура оставалась упругой. Напомним, ранее мы писали о том, кому нельзя есть вареную кукурузу. А также рассказывали, чем полезны патиссоны и кому их есть противопоказано.