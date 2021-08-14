Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) совсем недавно впервые стала мамой — 2 августа она родила сына. Роды были непростыми и артистке пришлось делать кесарево сечение. Сейчас она уже дома и наслаждается своей новой ролью, не забывая и о себе и своем теле. В своем Instagram звезда показала, как выглядела ее фигура через неделю после родов. MamaRika опубликовала два снимка, на которых продемонстрировала формы с разницей в неделю. На первом фото певица запечатлена еще беременной в бежевой белье, а на втором — через неделю после родов в черном нижнем белье. Фигура знаменитости уже выглядит довольно подтянутой.

MamaRika поразила фигурой через неделю после рождения сына (фото: instagram.com/mamarika_official) В подписи к публикации Анастасия рассказала, как ей удалось так быстро прийти в форму. Артистка поделилась, что нужно следить за питанием, а также носить специальный бандаж. "Фото до и после родов с разницей в неделю … Ничего Мамка, да? Вы спросите меня, как после родов, так еще и после кесарева сечения быстро вернутся в форму — а я вам отвечу: Не жрать шо глупая — придерживаться здорового питания, как бы ни хотелось (особенно при ГВ) Быть в движении постоянно (хочу думаю у всех так и есть) не отчаиваться, если реабилитация длится не так быстро, как хотелось бы — дайте себе время отойти, в конце концов вы родили ЧЕЛОВЕКА, а это подвиг! Мое любимое — носить 24/7 (кроме ночи) послеродовый бандаж. Он нереально круто и быстро подтягивает мышцы живота, и я прям на глазах вижу, как тают размеры. Заходить он абсолютно всем, и в нем очень удобно и легко. Кароч, облегчить себе жизнь в этот непростой период реально, а еще реально быстро влезть в свои любимые джинсы ", — поделилась опытом певица. Поклонники оценили успехи звезды и засыпали ее комплиментами, а некоторые в шутку поинтересовались, не ведьма она. Напомним, ранее MamaRika с мужем Сергеем Средой раскрыли подробности непростых родов.