В Украине в ближайшие дни снова вернется жара, и в такие периоды важно помнить о рисках не только перегрева, но и тепловых ударов в результате воздействия солнечных лучей и высокой температуры воздуха. В Минздраве дали ряд рекомендаций родителям, как распознать первые признаки такой опасности в жаркую погоду для детей и оказать первую помощь. Полезные советы опубликованы на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Специалисты обратили внимание, что в жару наш организм может страдать от перегревов, и особенно это опасно для детей. Перегрев у детей может произойти из-за длительного пребывания в жаркую погоду на улице, во время активных физических нагрузок (игра, спорт) — причем даже внезапно. Тепловым ударом является патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма. Солнечный удар — разновидность теплового, который возникает из-за прямые действия солнечных лучей на голову. У ребенка тепловой удар может случиться, если она одета слишком тепло, пьет недостаточно жидкости, или имеет избыточный вес. А тепловой удар может возникнуть и в помещении, если там жарко и душно. Прогулки под солнцем с непокрытой головой способны привести к солнечному удару. Какие симптомы перегревания вялость; тошнота головокружение сильное потоотделение; жажда повышение температуры тила.Яки симптомы теплового удара отсутствие пота; горячая покраснела кожа; головная боль или головокружение спутанность сознания; тошнота, рвота; судороги сильный и учащенный пульс; обморок; высокая температура тела (39-41 градусов) .Первая помощь ребенку при перегреве Отнесите ребенка с прямого солнечного света в прохладное помещение и положите на спину. Расстегните одежду. Давайте пить воду каждые 10-15 минут. Прикладывайте к коже малыша мокрую прохладную ткань, включите кондиционер или вентилятор, или обмахивайте ребенка рушником.Перша помощь ребенку при тепловом ударе Отведите ребенка в тень или прохладное помещение, положите на спину, подняв ноги. Расстегните или снимите с малыша одежду. Вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру "103" или "112". Охладите тело ребенка — помогут холодная ванна, душ или компрессы из смоченной в воде тканью. Продолжайте это делать, пока не почувствуете, что кожа уже не такая горячая или пока не прибудут врачи. Когда температура тела снизится, вытрите ребенка, уложите и накройте сухой простыней. Давайте много пить, воду при этом можно немного подсолить. Обмахивайте ребенка полотенцем или поместите ее рядом с вентилятором или кондиционером. Если температура тела снова поднимется, повторите одну из охлаждающих процедур. При этом важно знать, что при тепловом ударе нельзя давать ребенку лекарства или тонизирующие средства — например крепкий чай или кофе! Напомним, ранее ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека. Также мы писали о том, какие продукты могут спровоцировать тепловой удар, и категорически нельзя есть в жару.