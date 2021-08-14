Стильная стрижка — важная часть образа, она может полностью его преобразовать. Поэтому, прежде чем отправиться к парикмахеру, стоит, конечно, узнать, что в тренде в 2021 году, но при финальном выборе всегда отталкивайтесь от того, какая прическа идет именно вам. Прежде всего, стрижка должна украшать вас и нравиться вам, а это всего лишь тренды, заверила в своем Instagram стилист Самаль Сан — и показала самые популярные прически 2021 года. Самые трендовые прически 2021 Челка. Если хочется разнообразия, но на полноценную стрижку пока не решились, сделайте челку! Кудряшки. Нет, мы не призываем вас делать искусственные кудри! Максимум — с помощью плойки для волос. А вот те, кто кудрявый от природы — на модной волне. Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше Длинные ухоженные волосы — это всегда тренд. Еще раз посмотрите на себя в зеркало: вы уверены, что вам вообще нужно стричься? Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021 Если так, начните с каре: в моде разная длина этой яркой прически. Также в топах — каре с челкой. Если слава Билли Айлиш не дает вам покоя: Решайтесь на Маллет! Правда, по признанию певицы, свой она получила просто потому, что окрашенные неправильно волос … начало отпадать. Короткие стрижки — для самых смелых! Подчеркнут красоту шеи и сделают свою обладательницу по-мальчишески трогательной. Пикси с челкой или без — и образ полностью изменится.

Какую прическу выбрать в 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_) Ранее стилист показала, как нарядить девочку в школу в 2021 году.