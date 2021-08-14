Ученые объяснили, какие условия усиливают экспериментальные погодные явления. Также рассказали, почему стало гораздо лучше видно "человеческий след" в каждой природной катастрофе. Это исследовал ученый-физик института космических исследований имени Годдарда NASA Алекс Руан, пишет издание The Verge, Так, исследователь Руан является одним из авторов доклада ООН по физике изменения климата. В частности, в докладе есть много изменений экстремальных погодных условий связываются с более интенсивным коловращением воды. Как рассказал исследователь, воздух быстрее вытягивает влагу из океанов и суши. Оно переносит больше влаги с места на место по планете. Однако, когда идет дождь, то может просто лить стеной. С повышением температуры общее количество влаги, которую пытается удерживать воздух, увеличивается. Кроме того, воздух может быстрее впитать больше влаги из земли. Таким образом, одно и то же явление приводит как к более интенсивных дождей, наводнений и осадков, так и в более суровых засух, когда они случаются. В частности, такой переход от очень влажных до засушливых условиях может создавать неприятности для жизнедеятельности людей и наносить вред экосистемам. В отчете ООН показана связь между человеческой деятельностью и такими погодными явлениями. Важным уточнением является то, что исследователи используют записи наблюдений и специальные модели, чтобы посмотреть, какими были условия для существенного человеческого влияния — промышленной революции. Очевидно, что люди создают более опасные погодные явления, когда сжигают ископаемое топливо и выбрасывая в атмосферу парниковые газы, нагревающие планету. Ранее мы сообщали, что жителей половины областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Также в Украине на объявленный чрезвычайный уровень пожарной опасности.