В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max. Общая стоимость телефонов — 1 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНСУ. Партию iPhone пытались ввезти рейсом из города Дубай. Пассажиры положили телефоны в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже Украинская 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone. Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Фото: пограничники заблокировали ввоз iPhone 12 Pro Max (dpsu.gov.ua)