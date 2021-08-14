Момент аварии пожарного самолета Бе — 200 в Турции попал на видео. Также появились кадры с места падения воздушного судна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал "Подъем". На кадрах видно, как самолет сбрасывает воду на лесной массив. Затем воздушное судно со снижением начинает уходить вправо. Через несколько секунд на видео Бе — 200 врезается в гору — видно вспышка и черную тучу. На втором ролике, снятом с борта вертолета, показно место крушения самолета. На Земле видно горящие обломки воздушного судна и столб черного дыма. Напомним, днем 14 августа стало известно о катастрофе пожарного самолета Бе-200 у турецкого города Кахраманмараш. Позже российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились 8 человек — пять россиян и трое турецких граждан. Все они погибли.