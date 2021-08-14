К западу Японии обрушились проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения. В результате одна женщина умерла, а два человека пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. На большой территории Западной Японии, особенно в самом южном острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков: за три дня до полудня субботы в одном районе выпало 956 мм. Япония уже расширила свои предупреждения о рисках высокого уровня опасности из-за непогоды. Предупреждение касаются более 1,5 миллиона человек. Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило о том, что в ближайшие несколько дней ожидается еще больше дождей. "Люди должны предпринять шаги для обеспечения своей безопасности", — заявил на пресс-конференции представитель JMA. Ранее синоптики выпустили выше предупреждения о рисках наводнений в Западной префектуре Хиросима.