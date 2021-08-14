С начала 14 августа в зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется тишина. Пророссийские боевики не открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. "С начала этого дня нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", — отметили в ООС. В течение дня сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ДСНС) разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов. Напомним, ранее в ООС зафиксировали на Донбассе перемещения военной техники боевиков с нарушением линии отвода. Отметим, за минувшие сутки, 13 августа, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранены двое военных.