Заступнкик госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве из-за ситуации с потоком нелегальных мигрантов. Она призвала Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию потока иностранцев из Беларуси в Литву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США. Шерман телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом. Дипломаты обсудили политическую ситуацию в Беларуси в контексте чего США подтвердили поддержку белорусского демократического движения. "Призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации незаконных потоков мигрантов за его границы", — говорится в заявлении Госдепа. Ранее Евросоюз призвал белорусские власти не шантажировать Литву нелегальными мигрантами. В Евросоюзе пригрозили Беларуси новыми санкциями. Напомним, вчера в МИД Литвы заявили, что ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется.