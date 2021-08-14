В школе в США произошла стрельба, застрелили ученика. Нападавший задержан полицией. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Washington Post. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности то, где подросток нашел оружие. В США в одной из средних школ города Альбукерке, штат Нью-Мексико, конфликт двух учеников в пятницу, 13 августа, перерос в стрельбу. Погиб 13-летний мальчик. Согласно имеющейся информации, ученики школы имени Вашингтона, которая находится в центре города, поссорились во время перерыва. В результате один из участников конфликта открыл стрельбу и убил другого. Напомним, что ранее молодой человек на Луганщине открыл стрельбу по подросткам, есть раненые. Также в Англии мужчина устроил стрельбу на улице: среди погибших ребенок.