Украинцы, которые получали заработную плату в размере 15 тыс. Грн и если платили взносы с 25 до 60 лет, могут рассчитывать на вторую пенсию в размере 3,1 тыс. Грн. Об этом сообщает Министерство социальной политики на своей странице в Twitter. Так, в таком случае обе пенсии (с действующего солидарного и накопительного уровней) составит 6,7 тыс. Грн. Важно, что вторую пенсию планируют ввести уже в текущем году, а дополнительно за нее придется отдавать 4% зарплаты (2% заплатит работодатель, и еще 2% — взносы сотрудника). Как сообщают в министерстве, украинец ежемесячно платит 2% на вторую пенсию по подоходному налогу и 2% дополнительно по зарплате от единого соцвзноса. "В этом примере средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривну, что составляет 45% от ее зарплаты", — говорится в ведомстве. Когда поднимут пенсии Правительство намерено повысить пенсии в октябре для 75-летних и в декабре для людей старше 65 лет. Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 3700 грн, а к концу года может подняться на 200 грн — до 3900. Также в 2020 году в Украине людям старше 80 лет к пенсии добавили по 500 гривен. Ранее мы сообщали, из Украинской получит материальную помощь ко Дню Независимости. Также Кабмин внес изменения в процедуру подтверждения стажа для пенсии.