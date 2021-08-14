В Киеве через несколько дней после массовой драки на Контрактовой площади здесь снова произошел конфликт с разборками. Несколько молодых людей в центре столицы возле одного из заведений общественного питания начали выяснять отношения с помощью кулаков, пинков и метания стульями. Об этом 14 августа передает "Х_Киив" в Telegram-канале. Инцидент на Подоле произошел в вечернее время у входа в ресторан "Пуза дом" возле станции метро "Контрактовая площадь". Группа молодых жестоко лихорадило друг друга, не обращая внимания на посетителей заведения на летней открытой площадке. Молодые люди наносили удары кулаками, били ногами тех, кто упал на асфальт, а также бросались стульями. Что стало причиной разборок — неизвестно. Конфликт сняли очевидцы, после чего кадры разместили в сети.

Массовая драка на Контрактовой площади в Киеве (фото: скриншот) На ролике видно, что после драки несколько человек лежали на асфальте, обхватив руками голову. Над ними склонились неравнодушные, и пытались оказать помощь.

Молодые люди устроили драку на Контрактовой площади возле заведения общественного питания (фото: скриншот) Также сообщается, что на место происшествия прибыли кареты "скорой", а также правоохранители. Видео массовой драки можно посмотреть по этой ссылке.

В Киеве произошла массовая драка на Контрактовой площади (фото: скриншот) Пользователи сети возмущаются в комментариях, и отмечают, что драки на Контрактовой площади в последнее время стали происходить очень часто, и эта проблема не решается. Каждому по 15 суток исправных работ, и я думаю в следующий раз подумают дважды, драться или нет. Подол — волшебно красивое место. Ужасные только те — кто бухает. Они туда уже целенаправленно едут … Ужас конечно они там специально для этого собираются? Стоял наблюдал со стороны, клоуны Это уже превратилось в очень тупую традицию Ничего себе, и такое бывает … живу в Киеве 13 лет, а такого еще не видела и не слышала. Напомним, что на прошлой неделе на Контрактовой площади пьяный мужчина приставал к прохожим, угрожал молодым людям расправой, а потом подошел к подростку и ударил его ножом.