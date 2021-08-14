В День Независимости перекроют центр Киева в связи с проведением парада. Ограничения запланировано во время движения колонны к месту проведения парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). В частности, это ул.Маршала Рыбалко, ул. Черновола, проспект Победы, площадь Победы, ул. Старовокзальная, ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская, ул. Льва Толстого, ул. Бессарабская ул. Крещатик, ул. Академика Туполева, ул. Антоновича — ул. и. Федорова. После прохождения ул. Крещатик перекроют следующие улицы: ул. Европейская, Владимирский спуск, Боричев спуск, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, Глыбочицкий проезд, ул. Набережно-Луговая, ул. Межигорская, ул. Новоконстантиновская, ж / д станция разгрузки "Почайна", Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Глубочицкая, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Саксаганского, ул. Верхний Вал. Также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на таких улицах: ул. Институтская, ул. Ольгинская, ул. Ивана Франко, ул. Станиславского, ул. Архитектора Городецкого, ул. Заньковецкой, ул. Липская, ул. Трехсвятительская, ул. Европейская, ул. Михаила Грушевского, Майдан Независимости, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Касательно, ул. Петра Сагайдачного, а также на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской, ул. Шелковичной, ул. Физкультуры. В тот же день, с 08:00 до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни. Однако в ночь с 24 на 25 августа будет продлена работа пассажирского транспорта на 2:00. Напомним, что в Киеве ограничат движение транспорта из-за фестиваль к 30-летию независимости Украины. Также на Крещатике в Киеве завтра ограничат движение.