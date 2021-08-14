В Ивано-Франковской области ночью произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии два человека погибли и еще трое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. Информация о ДТП поступила спасателям 14 августа в 03:15 от дежурного полиции. Поступило сообщение о том, что на Надвирнянщини на автомобильной дороге государственного значения "Мукачево-Львов" произошло ДТП, и предварительно пять человек зажало в автомобиле, нужна помощь спасателей для их деблокирования. Прибыв к месту вызова спасатели установили, что два человека погибли и трое травмированы. Последние госпитализировали. "Дополнительно проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля. К оказания помощи при ДТП привлекалось 10 спасателей", — говорится в сообщении. Ранее в Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). РБК-Украина сообщало, что в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с грузовиком.