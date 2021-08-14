В Украине аферисты научились воровать деньги своих жертв со счетов и банковских карт используя банкоматы, терминалы, интернет и методы социальной инженерии, и активно оттачивают свое "мастерство". В Национальном банке назвали основные мошеннические схемы с картами, передает УНН. Также регулятор обращает внимание на проблематику обработки рисков несоблюдения или нарушения банками требований и рекомендаций, касающихся финансового мониторинга, создает дополнительную почву для внедрения злоумышленниками своих преступных схем. Мошенничество с использованием банкомата: снятие наличных с помощью "белого" пластика; использования скимминговых инструментов, то есть копирования данных платежных карт, в том числе с магнитной полосы, запись ПИН-кода и прочее; снятие средств в банкомате без отражения этой операции на счете — Transaction Reversal Fraud; снятие наличных владельцем карты без ее физического получения — Cash Trapping, В интернете: использование вредоносного ПО — вирусов, поддельных сайтов с целью компрометации реквизитов электронных платежных средств и / или логинов / паролей доступа к системам интернет / мобильного банкинга; продажа или передача таких скомпрометированных даних.В терминальной сети: операции с поддельной / похищенной / потерянной платежной картой; получение наличных через кассу банка по поддельным документам и платежной картой; дублирующие операции кассира / оператора; проведения несанкционированного / неточного списания — то есть когда отличается сумма на чеке и сумма в расчете; компрометация кассиром данных платежной карты при расчетах в торгово-сервисной сети; использование накладок (скиммеров) на терминалах, с помощью которых при осуществлении расчета можно считывать и передавать данные карты (договоренности с кассирами) установка вирусов, которые повреждают ПО терминалив.В системах дистанционного обслуживания: Вмешательства, а также установка вирусов, которые повреждают ПО компьютеров и перехватывают пароли доступа к счетам, информацию из секретных ключей / токенов и тому подобное. Социальная инженерия: Мошенники входят в доверие к владельцам счетов или карт, и выманивают их персональные данные, реквизиты платежных карточек, или побуждают осуществить перевод средств злоумышленникам. Ранее эксперты объяснили, как защитить деньги на карте от мошенников, и назвали способы о которых все знают, но часто игнорируют. Напомним также, что перед этим в полиции раскрыли ном схему мошенничества, где требуется только номер телефона.