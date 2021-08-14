В Одессе в центре города произошел конфликт между 2 крупными компаниями. Мирно конфликт разрешить не удалось, поэтому произошла массовая драка. Видео опубликовали в Telegram-канале "Ху ** ая Одесса".

Так, инцидент произошел вечером 13 августа на улице Дерибасовской. Очевидцы сняли на видео момент драки и распространили в сети.

На видео видно, что рядом с заведением собралась толпа. Во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья.

Что спровоцировало конфликт — пока неизвестно.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали. Почему в Одессе проходит столько разного непонятного. Каждый день какие-то драки; Понаехали в Одессу. Вести себя не умеют; Все прямо бегут, вплоть спотыкаются с этими телефонами, за народ; Нелюди, нечем заняться. Ранее мы сообщали, что в центре Киева снова устроили побоище. Также в Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбища.