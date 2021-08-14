Дыни в Украине начали стремительно расти в цене. В этом году они стоят на 23% дороже, чем в 2020 году. Об этом сообщает EastFruit. Так, по сравнению с прошлой неделей дыня подорожала в среднем на 33%. Сейчас вместе дыни с поля фермеры отгружают за 4-8 грн / кг. Однако, на рынках и в магазинах их продают от 11 грн / кг, а около 30 грн / кг стоят импортные. Как рассказали эксперты, основная причина подорожания — сезонное сокращение количества продукции, а также активный спрос со стороны потребителей. Кроме того, большую роль играют неблагоприятные погодные условия, а именно из-за обильных дождей бахчевых культур пришлось частично пересевать. Также у фермеров, которые сейчас выращивают дыни "межсезонье". Практически завершилась уборка ранних сортов, одновременно урожай поздних сортов фермеры планируют начать только в конце августа. Цена может снизиться, когда на рынках появятся поздние дыни. польза дыни Дыня — очень полезный и вкусный продукт. На 100 граммов содержится всего 30-35 ккал, значит это идеальный десерт для сладкоежек, которые следят за своей фигурой. Кроме этого, дыни способствуют выделению серотонина — вещества, которое повышает уровень удовлетворения и счастья. При заболеваниях печени, возникновении камней в мочевом пузыре врачи советуют регулярно есть дыню. Она способна повысить иммунитет, успокоить нервную систему, улучшить внешний вид. Также дыня полезна при малокровии и истощении. Большую пользу она будет играть в лечении и профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Она обладает свойствами, которые усиливают воздействие антибиотиков, уменьшая их токсичность; Ранее мы сообщали, как выбрать по-настоящему спелый арбуз без нитратов. Также на днях известный кулинар Евгений Клопотенко представил оригинальный рецепт с арбузом, от которого вы будете в восторге.