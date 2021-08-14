Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркая, и повышение температуры ожидается везде. Впрочем, такой период тотальной жары продлится недолго, и со следующей среды в некоторых регионах посвежеет. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. В воскресенье, 15 августа, в течение дня столбики термометров поднимутся до +30 градусов максимум, но в понедельник-вторник, 16-17 августа, жара усилится до +34 градусов, а местами термометры покажут даже +36 градусов. "Ослабление жары предполагается со среды, но только на Западе и Севере Украины плюс Винницкая область", — рассказала эксперт. На остальной части территории страны жаркая погода останется. Особенно розпикатиме солнце в восточных, южных и в большинстве центральных областей. Грозовыми дождями зальет 15 августа Приазовья, восточные и местами в западных областях. А вот в среду, 18 августа, вероятно увеличение осадков в Украине. В Киеве температура воздуха в воскресенье ожидается днем максимум +30 градусов. Будет сухо и солнечно. 16-17 августа в столице жара усилится. Но 18 августа в Киеве пройдут дожди с грозами, температура воздуха снизится до +25 … + 28 градусов. Ранее сообщалось, что в Украине на эти выходные объявлено чрезвычайный уровень пожарной опасности. Напомним, перед этим синоптики предупреждали, что в Украине атмосферный фронт несет новую волну дождей и похолодания.