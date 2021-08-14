В Винницкой области профинансируют пять проектов "Большого строительства". Соответствующее решение приняла региональная комиссия при Винницкой облгосадминистрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкую ОГА. Пять проектов дополнительно профинансируют за счет Государственного фонда регионального развития (ДФРР) на 22190000 грн. В частности, скорректированная проектно-сметная документация пяти проектов для завершения в 2021 году. На завершение работ по реконструкции детского сада в Браилов Жмеринского района финансирование будет увеличено на 3790000 грн — до 13788000 грн. Финансирование реконструкции сада в г.. Гайсин вырастет на 7850000 грн — до 12846000 грн. На завершение реконструкции первой очереди сада в с. Сутиски дополнительно направят из ДФРР 7210000. После введения в эксплуатацию первой очереди объект будет передан общине. Возрастет и финансирование реконструкции химиотерапевтического корпуса Подольского регионального центра онкологии в г.. Виннице — на 2750000 грн, в 16486000 гривен. В 2021 году на выполнение работ предусмотрено 13736000 грн средств ДФРР и 1526000 грн из областного бюджета; также профинансировано более 2 млн грн за счет собственных средств учреждения. Финансирование реконструкции элементов благоустройства части территории памятника градостроительства и архитектуры государственного значения "Дворец" в г. Тульчин будет увеличено на 600 тыс. Грн. Эти средства выделяются по просьбе Тульчинской городского совета, поскольку в проект были внесены изменения, в частности, учтено продолжение реконструкции ограждения дворца. Ранее общая проектная стоимость реконструкции составила 37163000 грн. Напомним, что в Винницкой области химзавод оштрафовали на 150 млн гривен за вред окружающей среде. Ранее мы писали, что в Винницкой области обнаружили тонны токсичных отходов.