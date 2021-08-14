Популярная украинская певица Тина Кароль трогательно почтили память покойного мужа Евгения Огира в день его рождения — 14 Августа продюсеру исполнился бы 41 год. В разделе Сторис своего Instagram артистка выложила архивное совместное фото с мужем и посвятила ему трепетные слова. На снимке Кароль с короткими кудрявыми волосами позирует у Огира, опираясь на плечо, а тот с улыбкой смотрит в объектив. Артистка дополнила пост трогательным обращением к Евгению. "Я молодец, я знаю … Все, как ты хотел. С днем рождения, Вечность", — подписала фото Кароль.

Тина Кароль поделилась архивным кадром с покойным мужем Евгением Огиром (фото: instagram.com/tina_karol) Отметим, что кадр был сделан в 2012 году, когда звездная пара украсила обложку журнала. Снимок был опубликован на фан-странице певицы и поклонники также оставили теплые слова в память о Евгении. Она молодец, потому что не упала, потому что смогла. Сделала себе, красивой, умной, современной, интеллектуальной, а самое главное, такой, как он хотел Женя навсегда в сердце Тины, навсегда лучший муж и папа. Нет слов, как больно. Как несправедливо. И время ни черта не лечит. Женя, мы тебя помним и любим Ты умница … Трогает до слез Тина стала другой … Отметим, Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. А уже в ноябре того же года певица родила ему сына Вениамина, который становится просто копией своего отца. К сожалению, счастье артистки длилось всего лишь 5 лет. В начале 2012 года у ее мужа диагностировали рак желудка, а 28 апреля 2013 Евгений Огир умер. Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила эффектными видео из отпуска в Исландии с сыном Вениамином.