Правительство Афганистана отправляет делегацию высокопоставленных должностных лиц в Катар для переговоров с лидерами радикального движения "Талибан" о передаче власти. Параллельно переговоры с талибами ведет президент Афганистана Ашраф Гани в своем дворце в Кабуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и BBC. Как рассказал источник канала CNN, высокопоставленный правительственная делегация Афганистана уже скоро отправится в Доху, чтобы встретиться с представителями "Талибана". "Ситуация меняется каждую минуту, но мы можем ожидать, что в ближайшее время в Доху прибудет афганская правительственная делегация, которая обладает большей властью и полномочиями", — сказал собеседник канала. В то же время представитель "Талибана" сказал журналисту BBC, что боевики радикального движения ожидают получения власти в стране в ближайшие дни. "Талибан" приказал своим боевикам не входить в Кабул, пока идут переговоры. "Мы заверяем людей, особенно в Кабуле, которые имущество и жизнь в безопасности. Мы ожидаем мирной передачи власти", — сказал представитель талибов Сухаил Шахин. Кроме того, по данным CNN, сейчас переговоры о передаче власти в Афганистане ведутся во дворце президента страны. Туда накануне прибыли лидеры "Талибана". Напомним, правительство Афганистана согласился передать власть "Талибана", когда боевики окружили Кабул.