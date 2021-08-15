24 августа 2021 украинцы отметят юбилейную 30-ю годовщину Независимости. Главный праздник страны будет во вторник, так выходными будут четыре дня подряд. Правда, один из них придется отработать. Календарь выходных и рабочих дней, праздника мы отметим в августе — читайте ниже в нашем материале. Исходными станут 21, 22, 23 и 24 августа. А также 29 число. Субботу, 28 августа украинском придется отработать, несмотря на то, что 23 августа также праздник — День Государственного Флага Украины. А вот сегодня, 15 августа в Украине отмечается День археолога. Если у вас есть друзья или близкие, занятые в этой профессии, обязательно поздравьте их!

Коллаж РБК-Украина: Календарь праздников на август 2021 Какие важные праздники мы еще отметим в августе 2021 19 августа — Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника 23 августа — День Государственного Флага Украины 24 августа — День Независимости Украины 27 августа — окончание Успенского поста 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы; День авиации Украины; День дальнобойщика 29 августа — Ореховый (Хлебный) Спас; День шахтера. Ранее мы писали, сколько праздников и выходных дней нас ждет в сентябре 2021, и будут дополнительные дни для отдыха. Также сообщалось, что над Киевом летали реактивные самолеты и гигантская "Мрия". Позже выяснилось, что авиатехнику готовили к праздничному выступлению.