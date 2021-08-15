Документы в электронном виде в Украине пользуются популярностью. Но далеко не все украинцы знают, в каком виде такие документы будут действительны и как их правильно нужно показывать по просьбе полиции. Что нужно знать о документах в смартфоне — рассказали в материале Auto24tv. Согласно пункту 2.1 ПДД водитель должен иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ на транспортное средство. По пункту 2.4 ПДД по требованию полиции в случае законных основания остановки, водитель должен остановиться и предъявить для проверки указанные документы. Показывать документы в электронном виде позволил Кабмин 23 октября 2019. Однако к постановлению № 956 указан порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Электронное удостоверение водителя и электронное Свидетельство транспортного средства — это цифровое отображение выданных лицу национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с уникальным электронным идентификатором QR-кодом. Код обеспечивает переход по ссылке на соответствующий подтверждающий запись в электронных ресурсах единой информационной системы МВД. Для получения такого цифрового документа нужно установить на смартфон приложение Действие и пройти в нем электронную идентификацию. Документы должны подтянуться автоматически вместе с уникальным QR-кодом. Такие документы можно предъявлять полиции без дополнительного предъявления удостоверения или свидетельства о регистрации на бланках. А вот предъявлять на смартфоне фотокопии, отсканированный документ или просто фото — нельзя. В таких ситуациях водитель рискует получить штраф на основании ч.1 ст. 126 КУоАП. Минимальный размер штрафа — 425 гривен. Напомним, ранее мы писали о том, что украинским водителям объяснили, как обменять права за полчаса. А также рассказывали о том, что украинским водителям напомнили о важном налог и сообщили, когда его платить.