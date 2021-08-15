Германия эвакуировала свое посольство в Кабуле, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан". Около 20 сотрудников посольства и полицейских, которые обеспечивали их безопасность, эвакуировали в аэропорт близ столицы Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabiya и Der Spiegel. Эвакуация дипломатов состоялась вдвое быстрее, чем планировалось изначально. Персонал немецкого посольства имеют сегодня забрать из Афганистана с помощью военных самолетов А400М и А310. Германия закрывает свое посольство в Афганистане после эвакуации дипломатов. Напомним, изначально планировалось, что Германия только сократит количество своего дипломатического персонала в Афганистане. Как известно, талибы окружили последнее подконтрольное афганскому правительству город — столицу Кабул. Однако в город боевики не вошли, так как правительство согласилось на мирную передачу власти.