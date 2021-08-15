Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил открыть в десяти крупнейших городах страны ночные пункты вакцинации от коронавируса. Такой пункт уже был открыт в Тель-Авиве и имел высокий спрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Израиля. Ночные пункты прививки будут работать в крупнейших городах Израиля с воскресенья до вторника. Список должен в ближайшее время опубликовать Министерство здравоохранения страны. "Это спасает жизни, а ночная вакцинация позволяет людям, которые не хотят отсутствовать на работе, прийти и сделать прививку без очереди во внеурочные часы. Мы продолжим прилагать все усилия и использовать все средства, чтобы вакцинировать всех, кто хочет и может», — подчеркнул израильский премьер Беннет.