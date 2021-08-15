Правительство Китая заключил тайное соглашение с ВОЗ относительно характера расследования Международной группы ученых о происхождении коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Это стало возможным после многолетнего воздействия Пекина на функционирование организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times. Как утверждают источники газеты, договоренности между ВОЗ и китайскими властями касались того, что эксперты организации, в ходе расследования происхождения нового коронавируса приезжали в январе и феврале текущего года в Китай, будут изучать исключительно версию о его естественное возникновение, не рассматривая теорию о лабораторной утечка . По версии The Sunday Times, данная сделка стала очередным примером прокитайской направленности ВОЗ. Пекин стал целенаправленно наращивать свое влияние в ВОЗ со времен вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, также известный как атипичная пневмония), которая произошла в 2002-2003 годах в Китае. Как считает газета, это было вызвано тем, что китайские власти осталась сильно недовольна жесткой критикой в свой адрес за медлительность действий при борьбе с эпидемией и неготовность предоставлять необходимые сведения международной научной общественности, с которой открыто выступала норвежка Гру Харлем Брунтланн, занимавшая на тот момент должность генерального директора ВОЗ Издание напомнило, что тогда руководство ВОЗ выпустило рекомендацию отказаться от поездок в те районы страны, где выявлено заболевание, в результате чего, по оценке ряда экспертов, китайская экономика недосчиталась около 6 млрд долларов. На этом фоне Пекин возглавил усилия группы государств по проведению внутренней реформы ВОЗ, направленной на ограничение полномочий гендиректора организации, в том числе в вопросе рекомендаций по посещений той или иной страны. Подобные сообщения в ВОЗ назвали "информационным вбросом". "Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полной, опирающаяся на надежные даны ответы на вызовы, стоящие перед ними", — заявил представитель организации. Напомним, что последний визит экспертов в лаборатории страны состоялся еще в январе 2021, однако ученым так и не удалось объяснить, как мог возникнуть вирус. Они посвятили отчета о теории утечки лишь 440 слов. В августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.