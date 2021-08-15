Константин Павлов обнаружен мертвым под Кривым Рогом в селе Вольное Днепропетровской области 15 августа. У его тела был обнаружен автомат. О смерти Павлова сообщил блогер Алексей Таймурзин в своем Telegram-канале. Константин Павлов выиграл выборы от "ОПЗЖ" осенью 2020 Его соперником во втором туре был представитель "Слуги народа". Тело мэра Кривого Рога нашли на веранде дома. версии следствия Пока непонятно было ли это убийство или самоубийство. Полиция займется расследованием этого дела. Фото (18+) с места инцидента можно посмотреть по этой ссылке. Чем известен Константин Павлов Родился 12 января 1973 года в городе Кривой Рог в семье жителей Кривого Рога. В 1992 году он окончил техникум по квалификации электрослесарь 4-го разряда. Сразу после учебы он начал работать электрослесарем на карьере Южного горно-обогатительного комбината. Во время работы закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "экономист". Также закончил Открытый международный университет Великобритании ЛИНК по специальности "менеджер организаций". С 1996 года был заместителем директора предприятия "Кривбассконсалтинг". В 1998-1999 годах был его директором. С 1999 года стал заместителем начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности в управлении Южного горно-обогатительного комбината. С 2002 года — первый заместитель директора и исполнительный директор Криворожского Сурикова завода. В 2005 году поступил в Партию регионов. В 2006 году стал первым заместителем председателя Кривого Рога. В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Днепропетровского областного совета. В 2012 году стал народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии регионов. В 2014 году избран народным депутатом Украины 8-го созыва. Избрался по одномандатному избирательному округу № 31, самовыдвиженец. Стал членом депутатской фракции "Оппозиционный блок". В 2018 году его включили в список санкций России. В 2020 году баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Во втором туре выиграл выборы мэра Кривого Рога, набрав 56,97% голосов. Напомним, умер последний внук Ивана Франко. Мы также писали о том, что ушел из жизни известный украинский художник Александр Ройтбурд.