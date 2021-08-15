Алина Гросу балует поклонников фото из жаркой курортной Одессы. Так, она успела отдохнуть с любимым Романом Полянским и показала морскую романтическую забавную совместную фотосессию. Снимки звезды в бикини вызвали восторг у поклонников, которые сразу отметили ее волнующие изгибы. Пришло время для нового, не менее жаркого, фотосета в купальнике, которым певица похвасталась в Instagram. Алина позирует на фоне морского пейзажа. На звезде — пурпурный лиф, расшитый пайетками, и черные плавки с высокой посадкой, прозрачными вставками и шнуровкой по бокам. Она расположилась на надувном матрасе, приняв одновременно удобную и эффектную позу.

Алина Гросу отдохнула в летний Одессе (фото: instagram.com/alina_grosu) Комментаторы искупали Алину в искренних комплиментах, сравнив ее с Русалочкой. Такая классная! А какое крутое сочетание — море и Алина! Супер Русалочка Невероятная Милахи, сексе Безупречная как всегда Просто бомба Шикарная Очень расцвела Алина Замечательная девушка Верх купальника как в русалочки Ариэль К слову, в Одессе вместе с Алиной также отдыхают ее родители и младший брат. Вся семья решила разбавить пляжный отдых познавательной культурной программой и отправилась в знаменитые одесские катакомбы.

Алина Гросу с любимым и семьей отправилась изучать катакомбы (фото: instagram.com/alina_grosu) "На том еще стиле, под землей изучали всей семьей одесские катакомбы. Вы знаете, что они самые длинные в мире — 2700км?» — поделилась интересной информацией знаменитость. Напомним, что ранее Алина с любимым устроила заплыв с дельфинами и познакомилась с ласковым морским котиком.