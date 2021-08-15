Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить в программу Олимиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МОК.

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Программу Олимпийских Игр-2024 дополнят: брейкданс; серфинг; скалолазания; скейтбординг. Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Международный олимпийский комитет решил отказаться от каратэ в рамках проведения Олимиады-2024 в Париже.