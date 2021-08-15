Шоумен Владимир Остапчук со второй женой Кристиной отправился на отдых на греческий остров Крит. Пара остановилась в курортном поселке Аниссарас, где неожиданно встретилась с Филиппом Кирокоров. Фото и видео с российским суперстар появилось в Instagram в жены Владимира Кристины Горняк. Как оказалось при общении, Остапучкы — большие поклонники Филиппа Бедросовича. Они вместе отправились на ужин, заодно поинтригувавшы авторов опросу, с кем же они проведут вечер. Вечером в субботу, 14 августа Кристина порадовала поклонников видео, на котором Киркоров смотрит ее Instagram, выясняя, на кого оно подписано. На фото ниже счастливы Владимир и Кристина обнимаются с Филиппом. Интересно, что российский поп-король знает наших знаменитых мужчин-красавцев — Даниэля Салема и Сергея Мельника. Филипп в шутку пожурил Владимира, что он плохо следит за женой, пока та следит за другими мужчинами. Напомним, что телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились в октябре 2020 года вскоре после скандального развода шоумена с первой женой Еленой Войченко.