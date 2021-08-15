В селе Солотвино Житомирской области дети издевались над собаки в погоне за ругательствами в Instagram. В сети появилось видео, на котором дети бросают собаку в воду и снимают это все на телефон. Об этом инциденте рассказала Ирина Мурга в Instagram. По ее словам, девочка, так грубо обращается с животным, живет пгт Коцюбинское. "Первое, что мы сейчас сделаем — напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих уродов (и той что бросала и тех, что снимали видео) ", — написала Ирина. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ирина Мурга (@ irina.murga) Пользователи сети прокомментировали это. Мне просто страшно подумать, что они сделали со второй собакой; Очень жаль, что их вырастили такими бессердечными; За свои поступки каждый должен отвечать и отвечать по закону !!! Пока все это остается безнаказанным, люди ничего не бояться и будут продолжать издеваться над животными … А что дальше будет? Такая жестокость; Это шок Бессердечные дети, их родителей обязательно настигнет расплата за то, что не воспитали людьми … В старости будут биты и выброшены, возможно это даже будут снимать на видео. Я удивляюсь пофигизма, недобатькы рожают и все! Зачем ??? Портить жизнь другим, нормальным? Напомним, в Одессе разгорелся скандал из-за живодеров, которые заморили голодом 40 котят. Мы также писали о том, что в Киеве мужчина выбросил из окна кошку и четырех котят.