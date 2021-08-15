Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти мэра Кривого Рога Константин Павлова. Обстоятельства его гибели устанавливаются. Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области. "Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", — сказала она. На месте работают полицейские, которые обследуют домовладения и устанавливают свидетелей происшествия. "По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — сообщила представитель полиции. На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий щадили, начальник полиции Кривого Рога, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. "Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", — добавила пресс-секретарь полиции.