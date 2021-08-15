Австралия сегодня вечером должен получить один миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer, которую отправила Польша. Самолет сегодня утром вылетел из Дубаи, где делал остановку на пути из Варшавы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ABC. "Мы вели переговоры с польским правительством уже несколько недель. И мы получили еще 1 млн доз вакцины Pfizer. И сегодня вечером партия приземлится в Австралии", — сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон. Половина полученной из Польши партии вакцины пойдет на иммунизацию молодого населения Сиднея, который сильно пострадал от коронавируса. "530000 доз будут доставлены в 12 районов Сиднея, где вспышка коронавируса продолжает расти", — отметил премьер. Напомним, в Сиднее к вакцинации населения решили привлечь военных. Как писало РБК-Украина, в Австралии зафиксировали вспышку штамма коронавируса "Дельта".