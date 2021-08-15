Оля Полякова насыщенно проводит лето. Не успела она вернуться после отдыха во Франции на Лазурном берегу, куда летала с дочкой Машей к подруге, как отправилась на громкий светское мероприятие блестеть под прицелом фотокамер. Оля приехала в Одессу на легендарный ежегодной кинофестиваль и прошлась по красной дорожке под руку со своим продюсером и другом Михаилом Ясинским, а фото и видео показала в Instagram. Она вышла в свет в вечернем платье от украинского дизайнера Андре Тана, идеально повторяет изгибы ее стройной фигуры. Белый объемный верх и облегающий низ в пол, черные элегантные босоножки на тонких ремешках от отечественного бренда Marsala придавали образу особую изысканность. Свой вечерний образ звезда дополнила бриллиантами. По ее словам, свисающие серьги и колье с драгоценностями ей презентовал человек на свадьбу. Украшения лежали в сейфе и ждали своего часа, и вот она настала!

Оля Полякова захватила выходом в свет в Одессе под руку с продюсером (фото: instagram.com/polyakovamusic) Оля сделала яркий макияж с акцентом на губы с красной помадой, собрала волосы в высокий хвост и идеально ровно положила челку, обрамившы лицо несколькими прядями. "Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такая красивая событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!» — подписала фотосет с красной дорожки Полякова, а также отметила, что они вместе с Ясинским прибыли на 12-й Одесский кинофестиваль не просто так. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Так, в рамках программы показов гости смогут оценить украинскую комедию "Звезды по обмену", продюсерами которой выступили Оля и Миша. От комплиментов для Оли не удержались даже звезды. "Идеальная, Оля", — написала актриса и тезка певицы Ольга Сумськоъ, а Алан Бадоев оставил смайлы-сердечки. Напомним, что ранее Оля Полякова захватила цветущим видом мамы-красавицы и впервые показала отчима.