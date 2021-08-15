15 августа 2021 памяти Стефана Первомученика, которого называют покровителем лошадей. В народе праздник называют Степановым днем, и у него есть свои особенности. Что нужно сделать обязательно в этот день, каких традиций придерживаться, что делать запрещено и кто празднует день ангела — читайте ниже в нашем материале. Что нужно сделать в этот день Ранее Стефану молились о здоровье и защиту этих животных, издавна являются помощниками людей. На работу 15 августа коней не выводили, их баловали сладостями и мыли. Считалось, что те, у кого в хозяйстве есть лошади, могут привлечь в этот день в дом большую удачу. По одной из традиций было принято плести Степанов венок. Его делают из таких растений как божьи слезки, клевер, мята, пижма, ромашка. В народе верили, что он приносит в дом мир, согласие, исцеляет и уберегает от злых духов. От такого венка принимали небольшую часть и заваривали, если в дом пришла беда. Юные девушки стремились встать пораньше и умыться "серебряной" водой (с монетой или другим изделием из этого металла). Это поможет надолго сохранить красоту и здоровье. Что запрещено делать на праздник Шуметь, устраивать шумные гуляния, пить алкоголь. Ведь 15 августа — второй день Успенского поста. Перерабатывать и переедать, иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. Нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги. В противном случае это приведет к серьезным проблемам. Брать и давать деньги в долг, иначе финансовых потерь не избежать. Важные приметы в Стефанов день Какой будет погода утра, такой и следующие шесть недель. Пошел дождь — к богатому урожаю картофеля. Кошка спит весь день — к ненастью. Лягушки громко квакают на болотах и прудах — к теплу. Новолуние — к дождливой погоде, растущая луна — к посухи.День ангела празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор. Ранее мы публиковали календарь выходных и праздничных дней в сентябре 2021. Стало известно, сколько будем работать и отдыхать. Также сообщалось, когда мы отпразднуем "Три Спаса" и что нужно сделать обязательно в эти дни.