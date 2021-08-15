Много полезных продуктов могут потерять свои качества в сочетании с другими компонентами. Есть список продуктов, которые категорически нельзя сочетать между собой в одной тарелке. Продукты начинают враждовать между собой и могут вместо пользы принести вред организму, рассказали в материале Medic.ua. Огурцы и помидоры Вы удивитесь, но сочетать эти два овощи нежелательно, поскольку огурец — щелочной, а помидор — кислотный. В сочетании друг с другом они приводят к образованию солей в организме. И перевариваются они в желудке по-разному. Для огурца выделяются кислоты, а помидор за это время успевает забродить, а в сочетании эти процессы приводят к метеоризма. Фрукты после овощей или каш Во фруктах содержится сахар, и перевариваются они очень быстро. А вот каши и овощи перевариваются долго. Если сразу после основного обеда с каш и овощей поесть фрукты, то процесс переваривания сильно замедляется и это ведет к тяжести в желудке. Мясо и бобовые В этом случае сочетается сразу два белка — растительный и животный. А это сильно затрудняет пищеварение, так как процесс переваривания в желудке разный. Если съесть блюдо с мясом и бобовыми, то ощущение тяжести в желудке обеспечено. Макароны и томатный соус Макароны — это крахмалистый углевод, а томатный соус — кислотный продукт. Переваривания происходит в разном темпе и после употребления в желудке начинается процесс брожения, который может привести к вздутию и расстройства. Молочная каша и свежий сок В соках есть кислоты, которые разрушают фермент, отвечающий за переваривание крахмалов в злаках. Кислота молоко превращает в творожную массу, затем — в слизистую вещество, которое очень тяжелое для пищеварения. Соки нужно пить не раньше, чем через 40 минут после завтрака. Сыр и яйца В сыре содержится молочный белок, который в сочетании с яйцами часто приводит к вздутию живота. Эти продукты перерабатываются различными ферментами в желудке и может понадобиться времени для этого в два раза больше. Мясо и дыня Дыню нельзя сочетать со многими продуктами, и диетологи рекомендуют ее употреблять через час после основного приема пищи. В ней много сахара и крахмала. В сочетании с животным белком в мясе эти два продукта приведут к перегрузке пищеварительной системы, болей в животе и расстройства кишечника. Бананы и молоко Банановый коктейль с молоком — что может быть вкуснее? Но такое сочетание уже не ваш желудок в печаль, потому что совмещать белок, фруктозу и крахмал категорически противопоказано. Йогурт с фруктами Фрукты — источник кислоты, йогурт — кисломолочный продукт, с лактозой. В сочетании друг с другом они замедляют пищеварение, меняют кишечную флору и могут привести к образованию токсинов и слизи. Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали причину, почему нельзя есть овощи и фрукты с огорода после улиток и слизней. А также рассказывали о том, кому категорически нельзя есть вареную кукурузу.