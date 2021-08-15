Существуют принципы питания, которые помогут продлить молодость на долгие годы. Они действительно помогут изменить питание в лучшую сторону, главное — не спешить. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Екатерина Йенсен и подчеркнула, что стоит пробовать один принцип месяц, два, три, в общем, пока не приживется. Прижился — сделайте перерыв на 2-4 недели, а затем вводите следующее нововведение. Три принципа в питании, которые продлят молодость ⠀ Останавливаем заполнения Употребляйте в пищу продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами. К таким относятся: — имбирь — содержит гигерол, который обладает противовоспалительными свойствами, — куркума — обладает противовоспалительным эффектом, — жирная рыба — содержит омега — 3 жирные кислоты, которые известны своими противовоспалительными свойствами, — льняное семя — богатые омега-3, — грецкие орехи — также богатые омега-3, — чеснок — содержит алиин и аллицин, которые обладают противовоспалительным действием и активно борются с бактериями, — мята — обладает противовоспалительным эффектом и улучшает пищеварение. Проснуться отдохнули и энергичными: врач дала простой алгоритм, как наладить сон

Грецкие орехи останавливают воспаление (фото: pexels.com) Стабилизируем сахар в крови Скачки сахара в крови приводят к воспалению и физиологического стресса. И даже не употребляя сладкое, вы можете иметь высокий сахар в крови. Парадокс? Вовсе нет! Дело в том, что быстрые углеводы (крупы, мучное, крахмалистые продукты и много фруктов) приводят к почти таких же скачков сахара в крови, как если бы вы выпили сладкого чая. Самый мощный натуральный антибиотик: нутрициолог назвала топ-средство от боли в горле и мигрени "Так что теперь?", — спросите вы, — "совсем что не есть ни фрукты, ни овсянку?». Есть это все можно, но в сочетании с жирами, которые замедляют скорость усвоения простых углеводов. добавления жиров Что это означает на практике? — Ешьте фрукты только в сопровождении орешков и семечек или сразу же после другой пищи. — Бутерброды щедро намажьте песто или домашним майонезом. — В кашу добавляйте побольше растительного или топленого масла, а также всевозможные семена и орехи. ⠀ Принципов питания для стабилизации сахара в крови очень много, но добавление жиров — один из основных. Начните с него и результат вас приятно удивит. Ранее нутрициолог дала список продуктов, которые можно всем аллергикам.