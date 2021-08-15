Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал количество зарегистрированных в Украине земельных сделок. По его информации, таких соглашений уже более шесть тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства в Facebook. Шмыгаль отметил, что увеличение количества сделок свидетельствует о том, что рынок земли в Украине является действенным, прозрачным и работает в интересах граждан. "Рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов. Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6500. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан ", — рассказал премьер. Напомним, в начале недели в стране было зарегистрировано более 5000 земельных сделок. К концу недели это количество увеличилось более чем тысячу.